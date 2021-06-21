Украина: Первая лига

Владимир Баенко будет набираться опыта на новой должности.

Кривбасс на своем официальном сайте объявил о назначении нового генерального директора, которым стал бывший футболист Владимир Баенко, который недавно завершил профессиональную карьеру.

Баенко является воспитанником Олимпика и Шахтера. Во взрослом футболе он дебютировал за Макеевуголь в 2013 году. Затем он выступал за Горняк, Звезду, узбекистанскую Бахару, латвийскую Ригу, Ворсклу и эстонскую Левадию.

Напомним, по итогам минувшего сезона Кривбасс обеспечил себе место в Первой лиге Украины.

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