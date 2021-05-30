Украина: Вторая лига

Вашему вниманию видеообзор матча Второй лиги Украины.

В заключительном для себя поединке сезона Второй лиги, харьковский Металл проводил домашний поединок против своего преследователя, криворожского Крибасса, который уже точно не мог догнать команду Александра Кучера.

Помимо трех безответных мячей со стороны "желто-синих", мы также увидели выступление Александра Ярославского перед переполненными трибунами ОСК Металлист, во время которого было официально подтвержден факт возрождения Металлиста на базе Металла уже в рамках следующего сезона Первой лиги Украины.

Видео гола и обзор матча:

Металл — Кривбасс 3:0

Голы: Жо, 29, Фомин, 75 (пен.), Рязанцев, 90

Металл: Каневцев — Танчик (Рязанцев, 79), Мизюк, Федорив, Люлька — Ралюченко — Пидлепенец (Шопина, 64), Демченко (Гуйе, 82), Балули (Поступаленко, 58), Жо (Нехтий, 73) — Фомин.

Кривбасс: Льопка — Фатеев, Малиновский, Заименко, Коцюмака — Рябов (Пирогов, 65), Яровой, Пятов (Карноза, 66) — Горват (Берко, 56), Квасов (Черний, 68), Ременюк (Збунь, 46).

Предупреждения: Ралюченко, Поступаленко — Заименко, Фатеев.