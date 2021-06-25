Украина: Первая лига

Новое соглашение с форвардом рассчитано на один сезон.

Оболонь на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с нападающим Станиславом Василенко.

Новое соглашение с 20-летним украинским форвардом рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон.

Василенко выступает за столичную команду с февраля прошлого года. В минувшей кампании он провел 23 поединка в составе второй команды Оболони, где забил два мяча.

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