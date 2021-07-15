Украина: Первая лига

Поединки будут показывать как на каналах, так и на YouTube.

Телеканалы Футбол 1/2/3 будут официальным транслятором поединков Первой лиги Украины, сообщает пресс-служба ПФЛ.

Такое решение было принято сегодня на заседании Центрального совета ПФЛ, на котором также были утверждены новые списки участников Первой и Второй лиг Украины.

Согласно контракту, детали которого не раскрываются, матчи будут транслироваться как на телеканалах, так и в YouTube.

В минувшем сезоне клубы Первой лиги транслировали матчи на своих каналах в YouTube.

Напомним, сезон-2021/22 в Первой лиге стартует 25 июля.

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