Украина: Первая лига

Вратарь Металлиста поделился ожиданиями от дебюта команды в Первой лиге.

Александр Рыбка, пополнивший Металлист в летнее межсезонье, считает, что команде придется нелегко в каждом матче.

"Я очень рад, что оказался в этом коллективе, – цитирует голкипера официальный сайт Металлиста. – Команда очень хорошая, сплоченная. Будем делать все возможное, чтобы решить поставленные перед нами задачи".

"Уверен, что нам будет нелегко, ведь все команды будут выходить против Металлиста с двойной мотивацией. Но мы постараемся, чтобы каждая игра заканчивалась с положительным результатом".

Металлист дебютирует в Первой лиге матчем 1-го тура против Альянса. Поединок состоится в Сумах в понедельник, 26 июля.