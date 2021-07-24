Вратарь Металлиста поделился ожиданиями от дебюта команды в Первой лиге.
Александр Рыбка, фото ФК Металлист
24 июля 2021, 14:39
Александр Рыбка, пополнивший Металлист в летнее межсезонье, считает, что команде придется нелегко в каждом матче.
"Я очень рад, что оказался в этом коллективе, – цитирует голкипера официальный сайт Металлиста. – Команда очень хорошая, сплоченная. Будем делать все возможное, чтобы решить поставленные перед нами задачи".
"Уверен, что нам будет нелегко, ведь все команды будут выходить против Металлиста с двойной мотивацией. Но мы постараемся, чтобы каждая игра заканчивалась с положительным результатом".
Металлист дебютирует в Первой лиге матчем 1-го тура против Альянса. Поединок состоится в Сумах в понедельник, 26 июля.