Украина

В первом раунде розыгрыша национального кубка примут участие десять клубов.

Жеребьевка первого предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины в сезоне-2021/22 пройдет 27 июля в 12:00. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

На данном этапе Кубка Украины примут участие восемь команд Второй лиги и две команды из аматорского чемпионата. Матчи данной стадии турнира пройдут 4 августа.

Во время жеребьевки команды будут разделены на группы по региональному принципу.

Во втором предварительном этапе примут участие команды Первой и Второй лиг (39 команд) и пять победителей первого этапа. Базовый день проведения матчей второго этапа Кубка Украины — 18 августа.

Участники первого предварительного раунда Кубка Украины

Представители ПФЛ: Любомир, АФСК Киев, Мункач, Карпаты Львов, Левый Берег, Тростянец, СК Полтава, Скорук

Аматоры: Олимпия, Феникс

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