Украина: Первая лига

Уже после первого тура Первой лиги функционер думает о снятии команды с чемпионата.

Президент Альянса Сергей Демченко в эмоциональной манере прокомментировал поражение своей команды от харьковского Металлиста (0:2) в матче первого тура Первой лиги.

Напомним, в этом матче главный арбитр Александр Омельченко показал две красные карточки игрокам Альянса, а также назначил решающий пенальти в ворота команды из Липовой Долины в концовке второго тайма.

"У меня очень много заявлений. Начну с того, что скажу спасибо болельщикам и игрокам, которые бились до последнего, но как мы видим сегодня реально было изнасилование украинского футбола, по-другому я не могу это назвать. Настоящий беспредел, две красные карточки, пенальти, опять оказался судейский фактор "на высоте". Пересматривал повторы, но пусть они смотрят. Болельщиков не обманешь.

Сейчас разговаривал с финансовым директором. В такой ситуации сложно вкладывать деньги в футбол, особенно когда в первом туре приходят около пяти тысяч болельщиков, а нас тупо убивают. Извините, но мы не готовы. Будем завтра обращаться в ПФЛ, комитет арбитров, чтобы разобрались с этими эпизодами.

Понятно, бренд Металлист, они очень хотят в Премьер-лигу. Но может не надо было проводить эти соревнования Первой лиги, нужно было их вместо Миная или других запустить, а не убивать другие команды. Я как президент, я от семьи трачу деньги на команду, у нас 40 человек работает, плюс коллектив 600 человек, которые тратят на клуб деньги. А нас тут хоронят при пяти тысячах.

Будем что-то решать, может снимем команду после первого тура, но это не футбол. Если мы не будем с этим что-то делать, то ничего не изменится. Или мы меняем что-то, или грузнем в этом болоте, в котором мы есть. Вот такого, что было сегодня перед нашими болельщиками — такого еще не было", — сказал Демченко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен видеообзор матча Альянс — Металлист.