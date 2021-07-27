Украина: Первая лига

Харьковчане продолжают работу над усилением состава.

Металлист продолжил работу на трансферном рынке с целью усиления состава для решения задачи выхода в УПЛ.

Как сообщает издание Bemprana, харьковский клуб договорился о подписании нападающего Матеуса Пейшото.

Бразильский нападающий принадлежит Ред Булл Брагантино, но на правах аренды выступает за Жувентунде.

В текущем розыгрыше чемпионата Бразилии Матеус Пейшото отметился семью забитым голами и лидирует в гонке бомбардиров.

Источник утверждает, что Металлист подпишет бразильского нападающего всего лишь за 180 тысяч долларов.