Украина: Первая лига

Юрий Ярошенко поделился своими мыслями после матча стартового тура Первой лиги Украины.

Главный тренер Альянса Юрий Ярошенко прокомментировал поражение своей команды в поединке стартового тура Первой лиги Украины против харьковского Металлиста (0:2).

"Тяжело сейчас анализировать игру по горячим следам. Хорошо, что такие эмоции есть для болельщиков, для футболистов, для тренерского штаба. Матч получился интересный. В разбирательства не буду включаться, у нас есть руководители клуба, которые в раздевалке нам чуть акцент сделали.

Хочется, чтобы у нас было больше футбола. Очень серьезно готовились к Металлисту. Смотрели на выход из обороны в атаку, оборонительные действия у своих ворот, середину поля, атакующий действия.

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Все же видели, что симпатии были к Металлисту, но они должны быть более умеренными. Мы понимаем, мы клуб, который развивается. Жаль наших руководителей, которые тратят средства на этот клуб и хотят, чтобы это был по-футбольному самобытный образованный клуб.

Но случаются такие моменты в игре. Сейчас могут многие сказать: "Вы сами все организовали, что центральный защитник сыграл так, как он сыграл. Естественно, я не согласен с удалением Непляха. Это желтая карточка. Наш защитник был впереди в первом эпизоде. Во втором моменте было единоборство, когда защитник встречает и я, честно говоря, думал, мы будем бить штрафной, а почему-то оказался пенальти. При этом удаление. Да, наверное, толчок был, но судейству разбираться, но опять же, защитник сам себе создал проблему", — сказал Ярошенко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Ранее президент Альянса эмоционально прокомментировал судейство в матче против Металлиста, а также заявил о том, что команда может сняться с чемпионата.