Команда из Липовой Долины покинет чемпионат уже после первого тура чемпионата в новом сезоне.
ТК Футбол 1/2/3
28 июля 2021, 14:16
Альянс из Липовой Долины больше не будет выступать в Первой лиге Украины, сообщает ТК Футбол 1/2/3.
По информации источника, руководство клуба приняло решение сняться с чемпионата после скандального матча стартового тура Первой лиги в новом сезоне против харьковского Металлиста (0:2).
Напомним, в этом матче было два удаления в составе Альянса, а также два назначенных пенальти, один из которых в ворота харьковчан.
После матча президент Альянса Сергей Демченко открыто заявил о том, что клуб рассматривает вариант со снятием команды с Первой лиги из-за скандального судейства в пользу Металлиста.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.