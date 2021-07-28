Украина: Первая лига

Команда из Липовой Долины покинет чемпионат уже после первого тура чемпионата в новом сезоне.

Альянс из Липовой Долины больше не будет выступать в Первой лиге Украины, сообщает ТК Футбол 1/2/3.

По информации источника, руководство клуба приняло решение сняться с чемпионата после скандального матча стартового тура Первой лиги в новом сезоне против харьковского Металлиста (0:2).

Напомним, в этом матче было два удаления в составе Альянса, а также два назначенных пенальти, один из которых в ворота харьковчан.

После матча президент Альянса Сергей Демченко открыто заявил о том, что клуб рассматривает вариант со снятием команды с Первой лиги из-за скандального судейства в пользу Металлиста.

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