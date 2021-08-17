Украина: Первая лига

Футболист рассказал об акклиматизации в новом клубе.

Нападающий харьковского Металлиста Брайан Риаскос рассказал об адаптации в клубе и оценил уровень Первой лиги.

"Моя адаптация? Изначально знал, что легко не будет. На новом месте всегда непросто. Конечно, потихоньку адаптируюсь к стилю команды: как надо атаковать, как обороняться. С каждой игрой все больше осваиваюсь.

Самое главное — это коллектив. Команда всегда помогает — и на тренировках, и в играх. В каждом матче показываю свой стиль, а адаптация — это уже второй вопрос".

"Разница между Португалией и Украиной существенная. В Португалии, откуда я приехал, больше играют с мячом, не так агрессивно. Здесь иначе, футбол не такой техничный.

Впрочем, главный тренер и ребята предупреждали, что легко не будет: надо уметь как атаковать, так и обороняться.

Для меня несколько необычно, но надо привыкать играть и с мячом, и без мяча. Главное — показывать красивый футбол".

"Что касается следующего матча против Оболони, то не может быть другого результата, кроме победы. Тем более мы играем дома, при своих болельщиках. Надо показать красивый футбол. Без разницы, против кого мы играем и какие у соперника результаты. Главное — победить и порадовать наших зрителей", — сказал Риаскос.

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