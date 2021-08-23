Украина: Первая лига

Бразильский нападающий Металлиста поделился впечатлениями от официального дебюта.

Переход Матеуса Пейшото в Металлист сопровождался немалым ажиотажем. С центрфорвардом связывают большие надежды, и с первого же матча он начал забивать.

"Очень рад! Дебютный матч, и сразу забил, – цитирует нападающего официальный сайт Металлиста. – У нас прекрасные болельщики, снгодня был полный стадион! Ну а забивать — это обязанность нападающего".

"Чуствуется разница между бразильским и украинским футболом. У нас больше работают с мячом, здесь больше физических нагрузок и интенсивности. Спасибо тренерскому штабу, людям, сделавшим все, чтобы я себя чувствовал комфортно везде".

"К тому же у нас отличный коллектив, все помогают друг другу. Выходя на поле, мы действительно чувствуем себя одной командой".

В следующем туре единолично лидирующий в Первой лиге Металлист отправится в Луцк, где 28 августа сыграет с Волынью.