Украина: Первая лига

Бразильский форвард был подписан харьковским клубом в феврале этого года.

Вингер Металлиста Жо покинул харьковский Металлист по личным обстоятельствам, о чем он сообщил в своем аккаунте Instagram.

"Я покинул Металлист по личным обстоятельствам. Благодарю руководство клуба, тренеров, игроков и, конечно же, болельщиков, которые всегда поддерживали меня на поле и за его пределами.

Я буду болеть за этот клуб и, может быть, однажды вернусь с большим удовольствием. Спасибо, Металлист. Я ухожу с грустным сердцем. Большое спасибо", – написал Жо.

Напомним, Жо подписал контракт с Металлистом в феврале этого года. За это время он провел 18 поединков, в которых забил восемь голов.

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