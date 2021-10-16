Украина: Первая лига

Состоялся очередной поединок четырнадцатого тура Первой лиги Украины.

В поединке четырнадцатого тура Первой лиги Украины Прикарпатье в гостях одержало уверенную победу над Подольем из Хмельницка.

В составе команды из Ивано-Франковска результативными ударами отметились Цюцюра и Воробчак, которые расписались в воротах хозяев в первом тайме.

После 14 игр у Прикарпатья 19 очков и пятое место в турнирной таблице Первой лиги, а у Подолья 17 баллов и восьмая строчка.

Подолье — Прикарпатье 0:2

Голы: Цюцюра 16, Воробчак, 32.

Подолье: Кучеренко, Морговский, Воловик, Пернацкий, Корохов, Цыбульник (Мораненко, 46), Прихна (Прилепа, 89), Каверин (Островский, 78), Веремеенко, Карпенко (Коваль, 78), Савошко (Панасенков, 78).

Прикарпатье: Новак – Матушевский, Лень, Квасный, Писко, Семотюк, Цюцюра (Кузьмин, 61), Волошинович, Воробчак (Сикач, 90+4), Рудюк (Дитко, 87), Горбаченко (Генык, 80).

Предупреждения: Цыбульник, Мораренко, Новак — Семотюк, Писко.