Украина: Первая лига

Президент Металлиста прокомментировал ситуацию вокруг долгов клуба.

Президент харьковского Металлиста Александр Ярославский рассказал о том, как будет решаться ситуация вокруг долгов клуба после прежних владельцев.

Президент харьковчан заявил, что он готов ко всем судебным разбирательствам и полностью уверен в победе своих юристов.

"Я не похож на человека, который начал бездумно чем-то заниматься. Вопрос долгов — юридический. У нас есть чем удивить тех, кто попытается отсудить у клуба деньги долгов, которые мы не создавали. Нужно разобраться, реальные ли это долги. Мы нашли юридические тонкости, которые говорят — они не совсем реальны. Открою секрет: у нас целый набор юридических инструментов.

Футболисты пытаются требовать сотни тысячи долларов, но официальная зарплата у них — 5 тысяч гривен. У налоговой не может быть вопросов? Это один из эпизодов, а мы их набрали много. Многие пришли сюда в дырявых носках, а ушли — миллионерами. Нужно иметь совесть.

Я честно отдал Папе Гуйе его подъемные — миллион долларов. И ушел. Я бы задумался на месте тех, кто пытается с нас что-то получить: "А надо ли?". Мы очень жестко, четко и справедливо выстроим всю нашу защиту", — сказал Ярославский в интервью Youtube-каналу Бомбардир.

Ранее сообщалось, что Металлист зимой намерен потратиться на бразильского вингера Паулиньо.