Украина: Первая лига

Хавбек харьковского клуба поделился своими мыслями перед игрой с Олимпиком.

Полузащитник Металлиста Егор Демченко прокомментировал предстоящий поединок 19 тура Первой лиги Украины против донецкого Олимпика.

"Олимпик разбирали. Очень хорошая, организованная команда, хорошо выбегает в контратаки, есть быстрые форварды. Недооценки никакой нет. Сейчас все команды равны, все хотят отобрать у нас очки.

Отпускного настроения нет, тренер нам на это делал акцент, что нужно эти две игры доработать, выиграть, а потом уже с хорошим настроением идти в отпуск", — сказал Демченко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Металлист — Олимпик состоится завтра, 20 ноября, в 18:45 по киевскому времени.

После 18 туров Металлист набрал 47 очков и занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, а у Олимпика 23 балла после 17 игр и девятая строчка.

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