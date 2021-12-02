Украина: Первая лига

Футболист оценил первую половину сезона.

Полузащитник харьковского Металлиста Фарес Балули прокомментировал выступления команды в первой половине сезона Первой лиги.

"Я удивлен таким количеством болельщиков. Они всегда заряжают нас на победу. Очень хорошо, что фаны тепло приняли всю нашу команду. Все соперники в Первой лиге серьезные, здесь очень много сильных футболистов.

Если сравнивать с Францией, то здесь уровень некоторых игроков компенсируется их старательностью. Они всегда дают бой.

У нас были проблемы с некоторыми командами. В целом я считаю, что мы хорошо провели первую часть сезона. Очень хочу, чтобы вторая прошла не хуже. Я очень хочу выиграть и Кубок Украины. Это моя личная мечта", — сказал Балули.

Отметим, что в 18 матчах текущего сезона во всех турнирах Балули сумел забить шесть голов.