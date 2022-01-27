Украина: Первая лига

Голкипер харьковчан рассказал о дебютном поединке в составе клуба.

Голкипер харьковского Металлиста Владислав Рыбак поделился ощущениями после дебютного поединка в составе клуба.

Напомним, Рыбак пополнил ряды лидера Первой лиги в зимнее трансферное окно.

"Мандража не было, но волнение присутствовало. Дебютировать всегда интересно и приятно. Видно, что у команды уже накопилась усталость, но парни выложились на максимум возможностей. Я не очень устал, все-таки присоединился к команде уже по ходу сбора.

После матча Дикань подошел ко мне, поздравил с дебютом, все хорошо. В коллективе на момент прихода никого не знал и больше общался с молодыми ребятами", — приводит слова голкипера официальный сайт Металлиста.

Отметим, что в дебютном поединке Рыбака Металлист не смог обыграть польскую Варту.