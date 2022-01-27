Украина: Первая лига

Подопечные Александра Кучера провели заключительный спарринг на первом сборе.

В заключительном товарищеском матче на первом учебно-тренировочном сборе харьковский Металлист расписал мировую с польской Вартой.

В первом тайме у команд было по несколько опасных моментов, но открыть счет не помог даже вышедший в стартовом составе эквадорский полузащитник харьковчан Хуан Касерес.

Во втором тайме за команду из Первой лиги Украины дебютировал 20-летний вратарь Владислав Рыбак, перешедший из Олимпика.

Таким образом, заключительный матч на первом сборе для подопечных Александра Кучера в итоге закончился нулевой ничьей.

Металлист — Варта (Познань, Польша) 0:0

Металлист (1-й тайм): Рыбка, Шамич, Сарапий, Федорив, Романюк, Танковский, Ралюченко, Касарес, Рязанцев, Мурза, Пейшото.

Металлист (2-й тайм): Рыбак, Танчик, Федорив (Порох, 63), Сарапий (Мизюк, 70), Романюк, Ралюченко, Танковский, Касарес (Балули, 57), Рязанцев (Демченко, 57), Пейшото (Красников, 75), Подлепенец.