Подопечные Александра Кучера провели заключительный спарринг на первом сборе.
ФК Металлист
27 января 2022, 16:19
В заключительном товарищеском матче на первом учебно-тренировочном сборе харьковский Металлист расписал мировую с польской Вартой.
В первом тайме у команд было по несколько опасных моментов, но открыть счет не помог даже вышедший в стартовом составе эквадорский полузащитник харьковчан Хуан Касерес.
Во втором тайме за команду из Первой лиги Украины дебютировал 20-летний вратарь Владислав Рыбак, перешедший из Олимпика.
Таким образом, заключительный матч на первом сборе для подопечных Александра Кучера в итоге закончился нулевой ничьей.
Металлист — Варта (Познань, Польша) 0:0
Металлист (1-й тайм): Рыбка, Шамич, Сарапий, Федорив, Романюк, Танковский, Ралюченко, Касарес, Рязанцев, Мурза, Пейшото.
Металлист (2-й тайм): Рыбак, Танчик, Федорив (Порох, 63), Сарапий (Мизюк, 70), Романюк, Ралюченко, Танковский, Касарес (Балули, 57), Рязанцев (Демченко, 57), Пейшото (Красников, 75), Подлепенец.