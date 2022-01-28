Харьковчане предлагают 830 тысяч евро за Давида да Ору.
Давид да Ора, twitter.com/Ecv_Gols
28 января 2022, 13:59
Харьковский Металлист продолжает попытки заполучить нападающего Витории Давиду да Ору. Об этом сообщает журналист Андерсон Матос в своем твиттере.
По информации источника, харьковчане сделали новое предложение для 22-летнего бразильца, предложив 830 тысяч евро за 80% прав на футболиста.
Ранее Витория ответила отказом на предложение в размере 1,3 млн евро, которые Металлист предлагал за 100% прав на игрока.
Да Ора является воспитанником Витории, за которую провел 59 матчей, забив 11 голов и отдав 5 ассистов.
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