Украина: Первая лига

Харьковчане предлагают 830 тысяч евро за Давида да Ору.

Харьковский Металлист продолжает попытки заполучить нападающего Витории Давиду да Ору. Об этом сообщает журналист Андерсон Матос в своем твиттере.

По информации источника, харьковчане сделали новое предложение для 22-летнего бразильца, предложив 830 тысяч евро за 80% прав на футболиста.

Ранее Витория ответила отказом на предложение в размере 1,3 млн евро, которые Металлист предлагал за 100% прав на игрока.

Да Ора является воспитанником Витории, за которую провел 59 матчей, забив 11 голов и отдав 5 ассистов.

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