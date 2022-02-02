Украина: Первая лига

Форвард поделился мнением о подготовке команды.

Новичок Полесья Владислав Вакула рассказал о повреждении, которое он получил на тренировочном сборе, и поделился впечатлениями от работы с командой.

"В конце первого сбора я получил повреждение, сейчас восстанавливаюсь. Все идет своим чередом — надеюсь, что скоро вернусь. Мышечная травма задней поверхности бедра, поэтому на недельки три эта пауза. Надеюсь, скоро буду в общей группе.

Калитвинцев пробовал меня в середине на позиции инсайда. Можно сказать, что эта позиция новая для меня, но если хочешь помочь команде, то будешь играть на любой позиции.

Мне захотелось поработать в этом клубе, потому что это серьезный и амбициозный проект. Собрана хорошая команда, все игроки играли в УПЛ. Хотим выйти в УПЛ и показать, что Житомир – это команда, которая может показать себя в Украине и даже в Европе", – рассказал Вакула в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, Вакула присоединился к Полесью в начале января, покинув Ворсклу.