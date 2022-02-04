Украина: Первая лига

Соглашение с 29-летним украинцем рассчитано на полтора года.

Кривбасс на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Артемом Щедрым.

Новое соглашение с 29-летним украинцем рассчитано на полтора года.

Щедрый начал свои выступления в составе Кривбасса с лета прошлого года. В первой половине сезона он провел 19 поединков, в которых забил шесть голов и отдал восемь ассистов.

После 20 игр Кривбасс набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего Металлиста на 11 баллов.