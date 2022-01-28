Украина: Первая лига

Первую часть сезона украинец провел в Перемоге.

Кривбасс на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с защитником Игорем Коцюмакой.

Соглашение с 26-летним украинцем было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Коцюмака выступал за Кривбасс с лета 2020 года и за это время провел 16 матчей, в которых забил один гол.

В нынешнем сезоне он выступал за Перемогу на правах аренды, где провел 14 поединков.

После первой половины сезона подопечные Александра Бабича занимают втором месте в Первой лиге.

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