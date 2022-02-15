Украина: Первая лига

На просмотр в Металлист прибыл полузащитник Хорхе Луис Рохас Меса.

На третьих сборах в Турции к Металлисту присоединился парагвайский полузащитник Хорхе Луис Рохас Меса — сообщила пресс-служба клуба.

29-летний футболист 15 февраля прибыл в Белек и провел первую тренировку с харьковчанами.

Хорхе ранее выступал в составе Соль де Америка, Серро Портеньо, Олимапию (все — Парагвай), Белененсеш, Бенфики (оба — Португалия), Химнасию Ла-Плата (Аргентина), Керетаро и Тихуану (оба — Мексика).

Меса провел 16 матчей за национальную сборную Парагвая и забил 1 мяч.

На третьих сборах Металлист планирует провести 6 спаррингов.