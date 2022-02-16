Украина: Первая лига

Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского поединка с участием харьковчан.

В среду, 16 февраля, харьковский Металлист проведет свой первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции против грузинской Шукуры из Кобулети.

Шукура до недавнего времени выступала в элитном дивизионе чемпионата Грузии, пока ее наставником был бывший защитник "моряков" Гиорги Шашиашвили.

Встреча команд начнется в 10:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видео-трансляция матча.

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