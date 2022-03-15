Украина: Первая лига

Віторія не отримала від харків'ян гроші за Давіда.

Взимку Металіст підписав форварда Давіда да Ору, але Віторія доси не отримала за нього 1,2 мільйона євро та вирішила звернутися до ФІФА — повідомляє Globo.

За не підтвердженою інформацією, гравець вже розірвав підписаний до 30 червня 2025 року контракт з Металістом та веде переговори з Атлетіко Паранаенсе.

Але до того, як Металіст вирішить усі фінансові питання з Віторією, ФІФА не дозволить трансфер.

Раніше повідомлялося, що форвард Металіста Матеус Пейшоту до кінця року орендований до Сеари.