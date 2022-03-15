Віторія не отримала від харків'ян гроші за Давіда.
Давід да Ора, фото ФК Металіст
15 марта 2022, 16:11
Взимку Металіст підписав форварда Давіда да Ору, але Віторія доси не отримала за нього 1,2 мільйона євро та вирішила звернутися до ФІФА — повідомляє Globo.
За не підтвердженою інформацією, гравець вже розірвав підписаний до 30 червня 2025 року контракт з Металістом та веде переговори з Атлетіко Паранаенсе.
Але до того, як Металіст вирішить усі фінансові питання з Віторією, ФІФА не дозволить трансфер.
Раніше повідомлялося, що форвард Металіста Матеус Пейшоту до кінця року орендований до Сеари.