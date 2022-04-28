Украина: Первая лига

Андрій Павелко розповів про долю сезону для команд Першої та Другої ліг України.

Цьогорічний футбольний сезон у Першій та Другій лігах України дограно не буде. Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

"Рішення одностайне — сезон відновлюватися не буде. Я вважаю, що клуби ухвалили своє рішення, яке буде затверджено Виконкомом УАФ. У цьому є сенс, тому що продовжено термін воєнного стану. А після завершення воєнного стану вже не було б часу для продовження цього чемпіонату.

Ми ухвалимо це рішення, коли до нас прийде протокол. Таке ж рішення буде у ПФЛ, про завершення чемпіонатів у Першій та Другій лізі", — наводить слова Павелко ТК Футбол1 /2/3.

Після 20 зіграних матчів у Першій лізі лідирував Металіст, який випередив Кривбас на 11 очок. Трійку найкращих замкнув Альянс.

У Другій лізі у групі А перше місце посіли Карпати, а у групі Б найсильнішим був ГФК Металург.

Раніше став відомий формальний чемпіон УПЛ – клуби вирішили долю сезону.