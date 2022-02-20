Украина: Вторая лига

На уровне чемпионата U-19 футболист выступал за донецкий Шахтер.

Пресс-служба ЛНЗ в своем Telegram-канале объявила о подписании контракт с полузащитником Александрии Максимом Ивахно.

Ранее 22-летний украинец был игроком черкасского Днепра, в составе которого он провел 17 поединков.

Ивахно является воспитанником харьковского Металлиста, после чего он выступал за юношескую команду Шахтер U-19.

Ранее ЛНЗ подписал Дмитрия Фастова, Максима Каленчука, Илью Коваленко, Сергея Наполова и Андрея Новикова.

После первой половины сезона подопечные Юрия Бакалова занимают третье место во Второй лиге в группе А.