На уровне чемпионата U-19 футболист выступал за донецкий Шахтер.
Максим Ивахно (справа), ФК Александрия
20 февраля 2022, 15:18
Пресс-служба ЛНЗ в своем Telegram-канале объявила о подписании контракт с полузащитником Александрии Максимом Ивахно.
Ранее 22-летний украинец был игроком черкасского Днепра, в составе которого он провел 17 поединков.
Ивахно является воспитанником харьковского Металлиста, после чего он выступал за юношескую команду Шахтер U-19.
Ранее ЛНЗ подписал Дмитрия Фастова, Максима Каленчука, Илью Коваленко, Сергея Наполова и Андрея Новикова.
После первой половины сезона подопечные Юрия Бакалова занимают третье место во Второй лиге в группе А.