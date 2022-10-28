Украина: Первая лига

Результати матчів Першої ліги.

Відбулося два матчі 10-го туру Першої ліги. В групі A Епіцентр зустрічався з Діназом, а в групі B Кремінь приймав ЛНЗ.

Діназ мав гарні шанси, щоб забрати очки в матчі з Епіцентром, але не втримав перевагу. Команда з Кам'янець-Подільського поступалася з рахунком 1:2, але зуміла вийти переможцем з цього двобою. Голи на 83-ій та на 88-ій хвилині вирішили долю поєдинку.

Епіцентр – Діназ 3:2

Голи: Гірний, 45+2, 87, Буряк, 82 – Богунов, 5, Мораренко, 52.

Лідер групи B ЛНЗ вирушив в гості до Кремня. Гості повели в рахунку вже на 13-ій хвилині, але не змогли втримати перевагу. У середині другого тайму Кремінь зрівняв рахунок. До фінального свистка жодна з команд не зуміла вирвати три очки.

Кремінь – ЛНЗ 1:1

Голи: Галата, 57 – Хамелюк, 8.

Турнірна таблиця Першої ліги.