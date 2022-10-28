Ліга конференцій

Вчора гра не була дограна через густий туман

У перенесеному поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій Кельн у гостях мінімально переграв Словацко з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 82 хвилині, а його автором став Ондрей Дуда, який реалізував пенальті.

Також зазначимо, що "козли" могли відкрити рахунок на початку другого тайму, але Флоріан Кайнц не реалізував одинадцятиметровий удар.

Нагадаємо, вчора матч не міг бути зіграний через густий туман. Спершу матч було перенесено на 30 хвилин, але розпочато на 75 хвилин пізніше. Проте команди провели на полі сім хвилин, після чого арбітр вирішив зупинити гру.

Таким чином, Кельн набрав сім очок і посідає третє місце у групі, відстаючи від Ніцци та Партизана на один бал. У Словацко чотири набрані очки.

Словацко — Кельн 0:1

Гол: Дуда, 82 (з пенальті).

На 51 хвилині Кайнц (Кельн) не реалізував пенальті.