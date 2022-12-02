ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Шакірі, Емболо та Варгас — в атаці Швейцарії на матч проти Сербії

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату світу у рамках групи G, у якому зіграють Сербія та Швейцарія.

Емболо та Шакірі, Getty Images

У рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу-2022 зійдуться збірні Сербії та Швейцарії. Головні тренери національних команд обрали найсильніші склади, адже обидві команди мають шанс пройти в 1/8 фіналу. Сербія: В. Мілінкович-Савич — Міленкович, Велькович, Павлович — Живкович, С. Мілінкович-Савич, Лукич, Костич — Тадич — Влахович, А. Мітрович. Запасні: Дмитрович, Райкович, Еракович, Максимович, Радоньїч, Гудель, Йович, С. Мітрович, Бабич, Рачич, Джурічич, Лазович, Ілич, Младенович, Груїч.



Швейцарія: Кобель — Відмер, Аканджі, Шер, Родрігес — Соу, Фройлер, Джака — Шакірі, Емболо, Варгас. Запасні: Омлін, Фернандес, Закарія, Сеферович, Штеффен, Ебішер, Фасснахт, Кемерт, Окафор, Фрай, Рідер, Яшарі. Гра Сербія — Швейцарія почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.