У рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу-2022 зійдуться збірні Сербії та Швейцарії.

Головні тренери національних команд обрали найсильніші склади, адже обидві команди мають шанс пройти в 1/8 фіналу.

Сербія: В. Мілінкович-Савич — Міленкович, Велькович, Павлович — Живкович, С. Мілінкович-Савич, Лукич, Костич — Тадич — Влахович, А. Мітрович.

Запасні: Дмитрович, Райкович, Еракович, Максимович, Радоньїч, Гудель, Йович, С. Мітрович, Бабич, Рачич, Джурічич, Лазович, Ілич, Младенович, Груїч.

Швейцарія: Кобель — Відмер, Аканджі, Шер, Родрігес — Соу, Фройлер, Джака — Шакірі, Емболо, Варгас.

Запасні: Омлін, Фернандес, Закарія, Сеферович, Штеффен, Ебішер, Фасснахт, Кемерт, Окафор, Фрай, Рідер, Яшарі.

Гра Сербія — Швейцарія почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua. 