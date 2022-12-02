ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Тіте обрав напіврезервний склад на матч Бразилія — Камерун

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату світу у рамках групи G, у якому зіграють Камерун та Бразилія.

Фред та Мілітао, Getty Images

У рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Камеруну зіграє проти збірної Бразилії. Головний тренер Камеруна Рігобер Сон обрав найкращий склад, адже команда має шанс потрапити у 1/8. Бразилія буде грати у напіврезервному складі. Камерун: Епассі — Фай, Ву, Нгамалеу, Толо, Ебосс — Мбемо, Замбо-Ангісса, Кунде — Шупо-Мотінг, Абубакар. Запасні: Нгапандуентнбу, Мбекелі, Кастеллетто, Ондуа, Хонгла, Нкуду, Нсаме, Бассогог, Токо-Екамбі, Гує, Мбайзо, Нтчам, Нкулу, Мару. Бразилія: Едерсон — Даніель Алвес, Мілітао, Бремер, Теллес — Антоні, Фред, Фабіньо, Мартінеллі — Родріго, Жезус. Запасні: Вевертон, Аліссон, Тьяго Сілва, Рафінья, Каземіро, Гімараеш, Рішарлісон, Пакета, Евертон, Маркіньйос, Педро, Вінісіус. Гра Камерун — Бразилія почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.