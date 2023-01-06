Україна: Перша ліга

Хавбек перебрався до львівського клубу на правах оренди.

Півзахисник Карпат Іван Бобко прокоментував свій перехід у львівський клуб на правах оренди із одеського Чорноморця.

"Я дуже щасливий перебувати в Карпатах, у цьому чудовому колективі. У мене є бажання – допомогти "левам" вийти в УПЛ.

Проблем з адаптацією не буде, адже я знайомий з новими партнерами. Зокрема, давно знаю інших двох зимових новачків Олексія Хобленка та Олександра Ільющенкова. А також капітана Карпат Дениса Кожанова. Тому жодних проблем немає.

Найголовніше для мене – це те, що мене хотів бачити в Карпатах головний тренер команди Андрій Тлумак. Це мене дуже мотивує. Моє завдання – виходити на кожну гру та повністю віддавати усі сили на полі.

Наша мета – перемагати в кожному поєдинку. Перемовини тривали не дуже довго, ми швидко порозумілися і я радий бути тут", - наводить слова Бобка прес-служба "левів".

Після першої половини сезону Карпати набрали 28 очок після 14 ігор та посідають друге місце у турнірній таблиці Групи А у Першій лізі.