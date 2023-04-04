Для житомирського клубу це перший міжнародний трансфер.
Моузес Джарджу, ФК Полісся
04 квітня 2023, 12:38
Полісся у своєму Telegram-каналі оголосило про підписання контракту із центральним захисником Моузесом Джарджу.
Деталі угоди з 20-річним гамбійцем не розголошуються, але наголошується, що він приєднається до команди перед наступним сезоном.
Джарджу є основним гравцем молодіжної збірної Гамбії, а його останнім клубом була місцева Фортуна Фарато.
На минулому молодіжному Кубку африканських націй Моузес провів усі поєдинки, а його збірна здобула срібні нагороди.
Нині Полісся посідає друге місце у Першій лізі, маючи однакову кількість очок з Оболонню.