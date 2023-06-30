Інгулець на своєму офіційному сайті оголосив про підписання одразу трьох футболістів.

Склад команди, яка вилетіла до Першої ліги за підсумками минулого сезону, поповнили захисники Михайло Шершень та Станіслав-Нурі Малиш, а також півзахисник Олександр П'ятов.

Минулого сезону Шершень провів 13 матчів за Металіст 1925, в яких забив один гол. На рахунку Малиша 21 матч за Скорук у Першій лізі, де він забив три м'ячі. П'ятов відіграв 29 матчів у третій лізі Польщі за Олімпію.

Раніше ПФЛ затвердила склад учасників Першої ліги на сезон-2023/24.