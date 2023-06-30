Україна: Перша ліга

Троє футболістів поповнили команду із Петрово, яка вилетіла до Першої ліги.

Інгулець на своєму офіційному сайті оголосив про підписання одразу трьох футболістів.

Склад команди, яка вилетіла до Першої ліги за підсумками минулого сезону, поповнили захисники Михайло Шершень та Станіслав-Нурі Малиш, а також півзахисник Олександр П'ятов.

Минулого сезону Шершень провів 13 матчів за Металіст 1925, в яких забив один гол. На рахунку Малиша 21 матч за Скорук у Першій лізі, де він забив три м'ячі. П'ятов відіграв 29 матчів у третій лізі Польщі за Олімпію.

Раніше ПФЛ затвердила склад учасників Першої ліги на сезон-2023/24.