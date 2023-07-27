Україна: Перша ліга

За 90 хвилин команди так і не змогли розпечатати ворота один одної.

Футбольний клуб Вікторія із Сумщини повертається до виступів на професійному рівні після річної перерви, пов'язаної з повномасштабним вторгненням росії. В стартовому турі Першої ліги Вікторія зустрічалась з Маріуполем в групі В.

Старт Першої ліги вийшов не надто видовищним. За 90 хвилин команди так і не зуміли забити перший гол в новому розіграші чемпіонату — 0:0.

Також сьогодні відбудеться матч між Буковиною та тернопільською Нивою в групі А.

ФСК Маріуполь — Вікторія 0:0

До вашої уваги календар першого туру у Групі А і Групі Б.