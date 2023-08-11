Україна: Перша ліга

Результати матчів третього туру Першої ліги.

Сьогодні стартував третій тур в Першій лізі України. Зіграно шість матчів: три — в групі А та три — в групі В.

ГРУПА А

Новачок чемпіонату Нива Бузова мінімально обіграла тернопільську Ниву та залишилась на першому місці, маючи дев'ять очок після трьох матчів. Тернополяни зазнали першої поразки та опустились на четверне місце.

Нива Б — Нива Т 2:1

Голи: Сергійчук, 4, Паламар, 61 - Різник, 66.

Карпати зустрічались з Прикарпаттям та здобули мінімальну перемогу завдяки голу Невеса з пенальті на 77-ій хвилині. Львів'яни мають стовідсоткову кількість очок після трьох турів та посідають другу сходинку. Прикарпаття на шостому місці.

Прикарпаття — Карпати 0:1

Гол: Невес (пен), 77.

Епіцентр та Агробізнес поділили очки — 1:1. Обидва голи були забиті наприкінці зустрічі. Заєць вивів Агробізнес вперед, проте через три хвилини Беженар з пенальті зафіксував остаточний рахунок зустрічі.

Епіцентр — Агробізнес 1:1

Голи: Беженар (пен), 85 — Заєць, 82.

ГРУПА В

Лівий берег розгромив Чернігів, відвантаживши у ворота суперників п'ять м'ячів, натомість пропустили кияни один гол. Таким чином, новачок Першої ліги — лідер групи В після трьох турів, Чернігів на п'ятій сходинці.

Лівий берег - Чернігів 5:1

Голи: Войцеховський, 16, Дедух, 33, Синиця, 62, Когут, 65, Литовченко, 70 - Койдан, 83.

СК Полтава та Маріуполь поділили очки — 1:1. Після трьох турів полтавці на четвертому місці, Маріуполь дев'ятий.

ФСК Маріуполь — СК Полтава 1:1

Голи: Гарнага (автогол), 89 - Щербак, 61.

Невдалий старт у Кременя. Підопічні Романа Локтіонова не можуть здобути першу перемогу. Сьогодні кременчуківці програли Вікторії вдома з рахунком 0:1. Єдиний гол в матчі на рахунку Чеглова.

Кремінь останній в групі В, Вікторія Анатолія Безсмертного серед лідерів — на третій сходинці.

Кремінь — Вікторія 0:1

Гол: Чеглов, 36.