Україна: Перша ліга

Кременчуцька команда поступилась на домашньому стадіоні.

В 9-му турі чемпіонату України серед команд Першої ліги Кремінь в Кременчуці приймав Маріуполь. Кременчуківці вже не перемагають два матчі поспіль та не можуть забити з початку вересня. Власне, ця тенденція мала продовження і в матчі проти Маріуполя.

Гості забили двічі в першому таймі, дублем відзначився Тепляков, ще гол в другому таймі на рахунку Терехова. 3:0 — перемога Маріуполя.

Після 9-ти матчів Кремінь посідає 8-му сходинку з 7-ма очками в активі. У 5 місце і 14 балів.

Кремінь — Маріуполь 0:3

Голи: Тепляков, 21, 24, Терехов, 64.