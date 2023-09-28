Україна: Перша ліга

В кременчуцькій команді новий керманич.

Новим наставником кременчуцького Кременя після відставки Романа Локтіонова став 51-річний Ігор Климовський. Про це повідомляється на офіційному сайті "синьо-білих". Тим часом Роман Локтіонов тренуватиме Кремінь-2.

Допомагати Ігорю Климовському в тренерському процесі наразі будуть Руслан Уманець, Дмитро Назаренко та Сергій Карпов.

Тренерську кар’єру Климовський розпочав у 2002 році у структурі донецького Олімпіка, де й працював до лютого 2021 року. Тричі виконував обов’язки головного тренера Олімпіка, провів у цьому статусі 33 прем’єрлігові матчі.

З квітня по вересень 2021 року працював у першоліговій Ниві з Тернополя (21 матч). Потім попрацював на Київщині, де зосередив свої фахові зусилля та досвід на роботі в білоцерківській ДЮСШ Зміна.

Після 9-ти матчів Кремінь посідає 8-му сходинку з 7-ма очками в активі.