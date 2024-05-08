Україна: Перша ліга

Реакція тренер Володимира Циткіна резонансну подію.

Головний тренер Хуста Володимир Циткін розповів подробиці зникнення його підопічного Миколи Сираша, якого забрали представники ТЦК.

"Він приїхав потягом до Хуста, і представники ТЦК його забрали прямо на вокзалі. Я вважаю, незаконно. Не було ні повістки, нічого, його просто відвезли у військкомат і зв'язок із ним зник. Зараз його дружина в Києві одна з хворою дитиною.

Жодної інформації про нього немає, Микола не на зв'язку, його телефон вимкнений. Людину просто викрали серед білого дня, без повістки, без будь-яких підстав. Перед тим як у нього забрали телефон, Коля встиг набрати мого помічника і все розповів.

Єдине, що вдалося дізнатися, Сираш уже в Мукачеві, він уночі скинув смс знайомому. Куди його везуть, я не знаю.

Я не можу гарантувати, що ми зіграємо в суботу матч Першої ліги проти Чернігова. Треба щось робити.

Президент Хуста намагався вчора дзвонити в Київ, але... Чесно кажучи, всім пофіг.

Якщо нічого не зміниться, то команди будуть просто зніматися з чемпіонату України, тому що не можуть гарантувати співпрацю для футболістів. Що стосується футболістів, то нам треба визначитися. Якщо всі мають служити, то тоді не треба проводити чемпіонат, будемо займатися іншими речами", — сказав Володимир Циткін в коментарі Sport-express.ua.

Раніше в ЗСУ відреагували на затримання футболіста Хуста місцевим ТЦК.