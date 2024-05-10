Англія

У 1996 році експівзахисник Ковентрі Девід Баст, намагаючись розпечатати ворота Манчестер Юнайтед, отримав жахливу травму.

"Це звучить безглуздо, але саме в цей момент стадіон ніби затих", — згадує колишній захисник Манчестер Юнайтед Девід Мей.

"Все, що ви могли почути, це хруст його ноги — ніби дві гомілки зіткнулися — потім крик".

Він згадує 8 квітня 1996 року, день, коли захисник Ковентрі Сіті Девід Баст отримав жахливий перелом ноги на Олд Траффорд. Для багатьох це залишається найгіршою футбольною травмою, зафіксованою на плівку.

За чотири матчі до кінця сезону Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед відірвався від Ньюкасла на шість очок.

Ковентрі лише на очко випереджав зону вильоту, але вони агресивно почали матч та заробили кутовий на 86 секунді.

Подачу Еллі Пікерінга зустрів Ноель Вілан на передній штанзі, але його удар головою парирував Петер Шмейхель.

Баст мчався до м'яча, він був на відстані десяти ярдів від стійки, але прискорився так сильно, що дістався до "шкіряного" швидше за двох гравців Юнайтед, Деніса Ірвіна та Браяна МакКлера, які стелились в підкаті.

Зіткнення призвело до того, що м’яч попрямував до рук Шмейхеля.

"Інстинктивно я подумав: "Він мав забити там", — каже Мей.

"Але потім я побачив його ногу, і, о Боже, це було жахливо. Ви могли бачити, який біль відчував Девід. Я відвернувся. Одна лише думка про це викликає мурашки по спині".

Шмейхель лежав на землі з м’ячем у своїх руках, але, роблячи "сейв", він, здавалося побачив, як Баст "сидить на власній нозі".

Коли данський голкіпер підняв очі, він побачив те, що назавжди закарбувалося в його пам’яті.

У Баста трапився складний перелом великогомілкової та малогомілкової кісток, у результаті чого, його права нога зависла під жахливим кутом.

Баст, який зараз працює в благодійній організації Sky Blues In The Community у Ковентрі, згадав той момент.

"У мене було відчуття, що щось було не в тому місці. Я думав: "Не рухайся, і біль мине", але біль не минув. Мені було страшно поворухнутися, оскільки на обличчі Діона Дубліна був жах.

Ірвін біг від стійки до мене і зачепив мене вище щиколотки, але МакКлер був позаду, і його нога зачепила мене вище гомілки. Ми всі троє збиралися виграти або заблокувати м’яч, тому я нікого не звинувачую.

Якщо дві протилежні сили зіткнулися в ту одну частку секунди, може статися лише одне. Ймовірно, це ніколи не повториться".

Манчестер Юнайтед і Ковентрі зустрілись у півфіналі Кубка Англії в матчі, якого не було в Прем’єр-лізі з 2001 року, але він завжди буде синонімом дев’ятихвилинної зупинки, яка поклала кінець кар’єрі Баста.

"Я зрозумів, що крик після зіткнення свідчить про щось жахливе, але коли я побачив ногу в повітрі, це було для мене...", — каже Пол Вільямс.

"Кожен був у своєму власному світі, коли він падав. Я не думаю, що двоє людей спілкувалися між собою в нашій команді.

Я не пам’ятаю жодного пасу, який я зробив того дня. Я б навіть не зміг згадати рахунок матчу".

Юнайтед виграв 1:0 завдяки голу Кантона через дві хвилини після перерви.

Деталі залишаються розмитими для тих, хто був на полі того дня, включно з півзахисником Манчестер Юнайтед Лі Шарпом, який почув тріск кісток, знаходившись за межами штрафного майданчика.

"Було жахливо грати після цього", — каже Шарп. "Ніхто ні до кого не хотів наближатися. Це була дивна атмосфера, я думаю, що всі були в шоці".

"Я пам’ятаю, як Піт (Шмейхель) вилив відро води в місце де була кров на полі й побачив, як вода почервоніла".

У 1996 році обидва лікарі клубу повинні були сидіти в ложі, а парамедики повинні були залишатися в тунелі на Стретфорд-Енді, тому їх не допускали на поле для надання допомоги.

Це був настільки безпрецедентний випадок, що гравці Юнайтед покликали на допомогу свого фізіотерапевта Девіда Февра.

"Наші хлопці подзвонили нам і сказали: "Дейв, тобі потрібно з цим розібратися", — каже Февр.

"Коли я прийшов туди, Девід кричав від болю, тому моєю першою думкою було: "Мені потрібні два гравці, які можуть мені допомогти". Діон Дублін і МакКлер говорили з ним, щоб зняти стрес. Кістка Баста проникла крізь шкіру та утворила калюжу крові.

Його пріоритетом було зупинити кровотечу та запобігти втраті свідомості чи виникненню будь-яких подальших ускладнень. Він намагався змити будь-яку траву та бруд, розбризкуючи відкриті рани фізіологічним розчином, а потім перев’язуючи їх, щоб увібрати кров.

Тільки тоді він міг впоратися з самим переломом.

"Його нога була практично під кутом 90 градусів", — каже Февр.

"Через кут я перевірив дистальні пульси на стопі. Якщо їх немає, ви втратите кровопостачання ноги, і тоді у мене виникне ще більша проблема.

"Я прийняв рішення залишити кінцівку в такому положенні, оскільки не хотів втрачати пульс. Я тримав верхню та нижню частини перелому, коли ми клали його на ноші, і підтримував цю стабільність, поки ми несли його по полю в тунель, де парамедики могли дати йому кисень".

У ті дні була дозволена лише служба швидкої допомоги Святого Іоанна. Це означало, що Февр мав керувати складною реакцією без особливої підтримки.

Він є одним із наставників факультету Футбольної асоціації, і травма Баста часто згадується.

"Я не хочу здатися нахабним, але пропрацювавши в регбі десять років, я звик до таких травм", — каже Февр. "Це загартовує вас, щоб впоратися із цим".

"Я просто повернувся на своє місце і переключив свій розум на решту гри, оскільки в наступну хвилину може статися щось інше".

Залишився такий безлад, що рефері Дермот Галлагер був змушений дозволити гравцеві вийти на поле з відром води та піску.

Галлагер все ще не може дозволити своїм думкам затриматися на цьому 27 років потому.

"Мені знадобилося майже два роки, щоб знову повернутися на Олд Траффорд", — розповідає він The Athletic.

"Це був найгірший день у моєму футбольному житті, і він переслідує мене досі. Я уникаю говорити про це, як про чуму".

Басту дали снодійне, коли лікарі скинули його ногу та поставили її на задню пластину. Але це був лише початок його одужання під час першого шеститижневого перебування в лікарні.

"Я пам’ятаю цю подорож, тому що лежачі поліцейські за межами Олд Траффорд були такими великими, що здавалося, ніби я переживаю це знову і знову", — каже Баст.

Більшість людей думали, що це дорожньо-транспортна пригода, поки не побачили футбольну форму.

Коли "Великий Рон" прийшов до мене, перше, що він сказав, було: "Басті, ти повинен був забити!". Ви не хочете, щоб хтось був хворобливим, ви хочете, щоб люди зняли тиск. Ніхто не був кращим у цьому".

Басту потрібне було легке полегшення, оскільки він переніс десять операцій за перші 12 днів, намагаючись очистити та стерилізувати ділянки, де він підхопив інфекції тканин, включаючи MRSA.

У нього також була гематома на зовнішній стороні ноги, яка спричинила таке сильне запалення, що її довелося розрізати, щоб зняти тиск.

Потім інфекція потрапила до його сухожиль, які також довелося відрізати, залишивши лише те, що з’єднувало великий палець на нозі.

Басту вставили в ногу шестидюймовий штифт, щоб допомогти з’єднати кістки, також він носив зовнішній фіксатор, прикріплений до обох кінців гомілки, сподіваючись, що кістки кальцифікуються та з’єднаються посередині.

Він зіткнувся з новими проблемами, оскільки інфекція поширювалася зовні шпильки. Її довелося видалити за допомогою іншої операції через три місяці. Басту навіть знадобилася операція, щоб виправити дірку на його лівому ахілловому сухожиллі, яка утворилася через надмірну компенсацію під час кульгання.

"Однією з великих проблем, які я мав, була відсутність кровопостачання до місця розриву. Існувала реальна небезпека, що його доведеться ампутувати ногу від коліна вниз", — каже Баст.

"Вони зняли шкіру з литкового м’яза, щоб закрити отвір, звідки вилізла кістка. Потім вони пересадили шкіру з моєї спини, щоб пересадити мою задню частину литки, тому це виглядає так, як зараз.

Однією з найкращих операцій, яку я зробив через два роки, було відновлення, щоб я міг підтягнути палець на нозі. Ось що завадило мені грати, я залишився з опущеною ногою. Я не можу бити по м'ячу. Мені знадобилося три роки, щоб знову вдарити по м’ячу".

"Все, що він хотів знати тієї першої ночі, це те, чи буде він грати знову, але вони не могли дати йому відповіді. Це було жахливо", — каже Вільямс, який зараз грає разом з Бастом у лізі старше 35 років.

"У вихідні дні я возив би його до Манчестера на лікування. Я клав переднє сидіння своєї машини, а він сидів ззаду, піднявши ногу й увесь метал стирчав із неї.

Він пізно прийшов у професійний футбол, і це все, чим він хотів бути. Відібрати в нього це було жахливо, але він витриваліший, ніж я.

Він був швидким, чесним і відданим справі. Це те, що він привніс у гру того дня, і це, зрештою, завершило його кар’єру".

Олд Траффорд вже був важливим для Баста тим, як він прийшов у професійний футбол. До 24 років він виступав за клуб Мур Грін у Бірмінгемі.

Одну з пробних ігор за Ковентрі він провів на Олд Траффорд у 1991 році, але через п’ять років, у віці 28 років, він зіграв 50 ігор у Прем’єр-лізі.

Вільямс вважає, що він міг грати ще багато років, і виникає запитання: чи шкодує він про те, що так само віддано брав участь у цьому випробуванні, як того дня в 1996 році?

"Це просто те, про що я навіть не думав", — каже Баст. "Я був чесним гравцем, але не найталановитішим.

Мене завжди виховували атакувати м'яч. Якби я думав про ці речі, я був би травмований багато років тому.

Я не можу нічого змінити, але я бачу, яку користь я можу від цього отримати. Після цього для мене відкрилися можливості. Тобі краще бути відомим чимось, ніж ні".

Басту телефонували гравці, які отримали травми. Йому зараз 57 років, і він грає за ветеранів Leamington Seniors.

В автобіографії Петера Шмейхеля "Один" він згадує: "Те, що з ним сталося, мене ніколи не покидало. Це було найгірше, що я колись спостерігав на футбольному полі, і так близько, що це стало майже частиною мене. Може здатися дивним, але це якось зв’язало мене з Девідом Бастом".

За матеріалами The Athletic