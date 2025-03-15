Другий новачок від чернівецької команди за сьогоднішній день.
Олег Кожушко, ФК Буковина
15 березня 2025, 17:38
Буковина на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з нападником Олегом Кожушком.
Угода з 27-річним українцем розрахована на півтора роки. У складі чернівецької команди футболіст виступатиме під сьомим номером.
До цього Кожушко виступав за Кривбас, де у першій половині сезону відіграв 17 матчів та забив один гол.
Також Олег виступав за Олександрію, Дніпро-1, Колос, Дніпро, Пюнік та Чорноморець.
Раніше Буковина підписала контракт із колишнім гравцем Чорноморця.