Україна: Перша ліга

Дзюдоїстка вийшла на заміну у матчі Металіст 1925.

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 з дзюдо Дар'я Білодід офіційно дебютувала на футбольному полі в складі Металіста 1925. Вона вийшла на заміну на 87-й хвилині матчу проти Ладомира в рамках чемпіонату України.

Після виходу на поле Білодід відзначилася ударом по воротах, але виявилось, що вона перебувала в офсайді.

"Це популяризація жіночого футболу. Вона була амбасадоркою клубу. Вміє грати, ми вже бачили на тренуванні. Важко їй буде поєднувати [футбол і дзюдо], але було б бажання. Вона у своєму виді спорту дуже талановита, посідає найвищі місця", — сказав для Суспільне Спорт підписання Білодід Володимир П'ятенко, головний тренер Металіста 1925.

Цей матч завершився впевненою перемогою Металіста 1925 з рахунком 6:0, а сама Білодід продовжує свою роль амбасадорки клубу, що сприяє популяризації жіночого футболу в Україні.