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Желько Любенович поділився своїми думками після призначення головним тренером Ворскли.

Новий головний тренер Ворскли Желько Любенович прокоментував своє призначення на посаду наставника полтавського клубу.

"Дуже радий, що прийшов у такий великий клуб, як Ворскла. Робитиму все, щоб повернути Ворсклу туди, де її місце. Ви самі знаєте, де вона завжди була. Емоції позитивні. Мене чудово зустріли. Перші враження дуже добрі.

В принципі, довго не думав, коли мені подзвонили з керівництва Ворскли. Як я й казав, Ворскла – дуже великий клуб. Потрібно було, звичайно, уточнити всі ці питання, які стосуються тренувального процесу, амбіцій клубу. Ми знайшли порозуміння та вирішили разом рухатися далі.

Про мету ми не говорили ще, але я завжди ставлю перед собою великі цілі, тому тут вболівальники Ворскли можуть не сумніватися. Що стосується Ворскли – дуже багато знав про цю команду. Дуже багато моїх друзів грали в цій команді – Маркоскі, Джуричич. Знаю, що Ворскла була учасником єврокубків кілька років. Тому і прийняв рішення погодитися на пропозицію.

Провів уже розмову з кількома футболістами, які перебували тут у Полтаві. Подивимося ще, хто залишиться. Початок зборів, у нас часу достатньо. Але я дуже сподіваюся та вірю, що вийде зробити команду, яка сподобається вболівальникам «Ворскли» і яка, звичайно, зробить результат.

Для мене футбол – №1 у моєму житті що стосується роботи. Тому як і в футболіста, так само і зараз як тренера амбіції в мене великі. І я спокійно рухаюся до своїх амбіцій, так само як і команди в яких я працюватиму. Те саме стосується і Ворскли. Тому я думаю, що ми разом можемо досягнути тих цілей, про які ми домовимося з керівництвом", — наводить слова Любеновича прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Ворскла та Металіст 1925 дізналися суперників у жіночій Лізі чемпіонів.