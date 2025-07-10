Україна: Перша ліга

Ще одна гучна втрата для полтавського клубу.

Полтавська Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про відхід півзахисника Олександра Скляра.

Таким чином, 34-річний українець став вільним агентом після 13 років у полтавському клубі.

Скляр виступав за Ворсклу з літа 2012 року. На його рахунку 292 матчі, 16 забитих голів та 26 гольових передач.

"Дякую за все, Ворскло! 13 років у клубі, який став родиною. Хоча я народився у Харкові, але Полтава – це вже мій дім. Тут будувалася моя сім’я, і я ріс як футболіст. Дякую всьому колективу Ворскли, всій великій футбольній родині, усім нашим уболівальникам. Дякую всім, хто залишався з нами у щасливі та важкі часи. Нашому 12 гравцю – ви найкращі. Третє місце – єврокубки, фінал Кубку. Хочу залишити тут лише найкращі моменти. Назавжди у серці. Не прощаюся, улюблений клуб, а говорю: до зустрічі. Ворскла Полтава, всіх обіймаю", — сказав Скляр.

До періоду кар'єри у Ворсклі Олександр захищав кольори Зірки та Харкова.

Нагадаємо, напередодні Ворскла оголосила про відхід головного тренера Желька Любеновича, який пропрацював із командою лише два тижні.