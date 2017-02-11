Бизнес и Финансы

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала желает быть заключить контракт со спонсором, у которого он будет главной звездой, поэтому может сменить Nike на Under Armour.

Спонсорский контракт Дибалы с Nike истек 1 февраля и стороны пока что не продлили соглашение. Поэтому в матче против Кротоне Пауло вышел в бутсах, где был закрашен логотип Nike.

По информации La Gazzetta dello Sport, следующий контракт Дибала может подписать не с кем-то из трио гигантов Nike-Adidas-Puma. Издание уверяет, что Пауло хотел бы быть лицом рекламной кампании, а не лишь одним из многих, так что он может заключить договор с Under Armour.

Эта американская компания только начала свое вхождение на европейский рынок. Недавно она подписала контракт на 10 млн фунтов с Тоттенхэмом.

Сейчас компания сотрудничает с легендой американского футбола Томом Брэди, теннисистом Энди Марреем и баскетболистом Стефом Карри.