ЧМ-2018. Отбор

В ФФУ состоялось заседание, на котором Андрей Шевченко представил отчет о проделанной работе.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко продлил контракт с федерацией футбола. Об этом стало известно Football.ua.

За пролонгацию соглашения с легендарным нападающим в ФФУ проголосовали единогласно. Отметим, что согласно новому контракту Шевченко отработает отборочный цикл к Евро-2020.

Напомним, что соглашение с Шевченко было подписано по схеме "2+2" в 2016 году.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко признает свою вину в непопадании команды на чемпионат мира, но видит и положительные аспекты в своей работе.

Украина заняла третье место в группе I (пропустив вперед Исландию и Хорватию) и не попала на чемпионат мира в Россию.

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