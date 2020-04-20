Аргентина

Экс-нападающий сборной Аргентины решил помочь в борьбе с последствиями коронавируса.

Эсекьель Лавесси оплатил 7,5 тысяч пищевых пайков на сумму около 5 млн пессо (70 тысяч евро) для жителей своего родного города Вилла-Гобернадор-Гальвес, сообщает Ole.

В пищевые пайки включены масло, лапша, рис, печенье, сухое молоко, сахар, томатный сок и другие продукты. Раздачей пайков займется городской муниципалитет.

По словам представителя игрока Диего Лавесси, они решили объявить об этом публично, чтобы пожертвование не использовали в политических целях.

На данный момент в Аргентине зарегистрирован 2 941 случай заражения коронавирусом, что привело к 136 смертям.

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