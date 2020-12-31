Бразилия

Футбольному функционеру на момент смерти было 59 лет.

Как сообщает бразильское издание Globo Esporte, президент футбольного клуба Шапекоэнсе Рикардо Магро не смог побороть осложнения, вызванные заражением коронавирусом COVID-19.

Руководитель представителей штата Санта-Катарина был госпитализирован в отделение интенсивной терапии больницы Юнимед города Шапеко 18 декабря 2020 года, однако врачи оказались бессильны в борьбе против последствий пандемии.

Магро вступил на пост президента "урагана запада" в августе 2019 года, сменив в данной должности Плинио Давида де Нес Филью.

Клуб уже успел выступить с официальным обращением по поводу данной ситуации: "С болью в сердце, мы сообщаем о смерти президента Шапекоэнсе Пауло Рикардо Магро, которая произошла в среду (30 декабря).

Пауло во многом отвечал за восстановление Шапекоэнсе после ужасной авиакатастрофы как на поле, так и за его пределами. Своим мужеством и мудростью он позволил команде снова пройти победный путь, вымощенный достойными победами и колоссальным трудом, — ценностями, которые проповедовал наш дорогой президент.

Перед лицом невосполнимой утраты возникает чувство печали, но, прежде всего, благодарности человеку, который навсегда вошел в нашу историю, заново воссоздав клуб.

В это время глубокой скорби мы просим поклонников присоединиться к молитвам за семью и друзей. Пусть никогда не иссякнет сила, которую они так вкладывают в наш клуб".

Напомним, что Шапекоэнсе в конце ноября пережил четвертую годовщину со дня ужасной авиакатастрофы, в которой погибло 75 человек, среди которых присутствовали члены команды, тренерского штаба и представители администрации клуба.