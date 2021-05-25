Бразилия

Бразильский защитник продолжает увеличивать рекорд по количеству завоеванных трофеев.

Сан-Паулу по итогам двухматчевого противостояния в финале Лиги Паулисты обыграл Палмейрас и стал победителем турнира. Первая игра закончилась со счетом 0:0, а во вторая победой "трехцветных" — 2:0.

Таким образом, защитник Сан-Паулу Дани Алвес завоевал уже 42-й трофей в своей профессиональной карьере.

38-летний бразилец присоединился к бразильскому клубу летом 2019 года и он является самым титулованным футболистом в мире.

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